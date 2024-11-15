Dedesinin aracını kaçıran çocuk, polisten kaçarken şarampole yuvarlandı

Samsun’da yaşayan 14 yaşındaki Y.Z., dedesine ait olan hafif ticari aracı "Bursa'ya gitme" bahanesiyle aile bireyleri uyurken kaçırdı.

Bir süre sonra evlerinin önünde araçlarının olmadığı fark eden aile, durumu 112’ye bildirdi. Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından aracın izini Atakum'da buldu.

Çocuk kaçtı, polis kovaladı

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çocuk sürücü arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra çocuğun kullandığı araç Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Keskin Caddesi üzerinde lastiği patlayarak 5 metrelik şarampole uçtu.

Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerine gelen bazı aile bireyleri, çocuğa tepki gösterdi.

Araç kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.