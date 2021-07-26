Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 40 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da 40 evde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman merkezde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 40 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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