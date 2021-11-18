Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 34 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 34 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 34 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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