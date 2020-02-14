Adana'nın Yüreğir ilçesindeki pamuk yağı fabrikasının depolama alanında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi

Ekipler gece boyunca yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada çıkan rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Pamuk ve mısır balyaları için için yandı. Duman gökyüzünü kapladı.

[Fotoğraf: AA]

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Bölgeye takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. 20 araç ve 3 tanker ile 100 itfaiye eri yangına müdahale etti.

Balyalar iş makineleriyle dağıtılarak, alevler söndürülmeye çalışıldı. Adana Karataş karayolu yoğun duman sebebiyle zaman zaman trafiğe kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangının, fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı da önlem alındı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.