Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kuyubeli Mahallesi İboğlu mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 arazöz ve 15 personelle müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti.
Yangın söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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