Kuyubeli Mahallesi İboğlu mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 arazöz ve 15 personelle müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti.

Yangın söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.