Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana’nın Pozantı ilçesinde tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Zekeriya Atak yönetimindeki tır, Adana-Ankara otoyolunda, Vangölü Turizme ait Tahsin Özcan yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
30 yolcusu bulunan otobüs, çarpışmanın etkisiyle viyadük bariyerlerinin üzerine çıktı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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