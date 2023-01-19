İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sahipli ya da sahipleri tarafından sokağa terk edilen yasaklı ırk köpekler ile saldırarak sosyal risk oluşturan sokak köpeklerinin toplatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2022'deki çalışmalarda Pitbull, American Bully, Amerikan Staffordshire ve Dogo Argentino dahil 132 köpeğe el koydu.

Yasaklı ırk kapsamındaki 79 köpeğin sahibine, toplam 1 milyon 183 bin 578 TL ceza uygulandı. Sahipsiz 53 köpek ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına yerleştirildi.

Şiddet mağduru 45 köpek sahiplendirildi

Ekipler, yıl boyunca yapılan denetimlerde 'hayvana kötü davranma', 'bakımlarını ihmal etme', 'trafik kazası sonrası yaralanan hayvana yardım etmeden olay yerinden ayrılma' gibi suçlarla ilgili 30 kişi hakkında adli işlem uyguladı, 144 bin 854 TL de idari para cezası kesti. Ayrıca şiddet mağduru ve kötü muamele gören 45 köpek de tedavileri sonrası hayvan barınakları aracılığıyla yeniden sahiplendirildi.