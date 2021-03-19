Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında aranan firari şüpheli Adana'da yakalanıp cezaevine gönderildi. Şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.
Terörle mücadele ekipleri, Ankara ile Hatay ağır ceza mahkemelerince hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yakalama kararı bulunan Mehmet D'nin kentte olduğunu tespit etti.
Ekipler, şehir merkezinde bulunduğunu belirledikleri firari Mehmet D'yi operasyonla yakaladı.
ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi
Mehmet D'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asyada hesabının bulunduğu, KHK ile kapatılan örgüte müzahir bir şirkette çalıştığı öne sürüldü.
"Eğmen" kod adlı
Öte yandan, Mehmet D'nin, Malatya'da üniversite eğitimi gördüğü dönemde "ev abiliği" yaptığı ve "Eğmen" kod adını kullandığı iddia edildi.
Mehmet D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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