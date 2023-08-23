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Türkiye
AA 23.08.2023 10:20

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da hafif ticari araçta 31 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları araçta, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, valizlerde 31 kilo 700 gram uyuşturucu buldu.

Sürücü Hasan B., yanında yolcu olarak bulunan oğlu Suat B. ve Kadir T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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