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Türkiye
AA 20.11.2023 09:25

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Adreste, 339,81 gram metamfetamin, kırmızı reçeteyle alınabilen 6 uyuşturucu etkili hap, 5 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 815 gram madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan A.O. ile S.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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