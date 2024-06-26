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Türkiye
AA 26.06.2024 09:46

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 9-22 Haziran'da kent genelinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 3 kilo 727 gram esrar, 2 bin 346 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 361 gram sentetik uyuşturucu, 75 kök kenevir ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, çalışmalarda 42 zanlıyı da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis kamerasınca kaydedilen operasyonlara ilişkin görüntülerde, arama yapılan evlerin bahçe, balkon ve damlarındaki saksılarda ekili kenevir bitkileri yer aldı.

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