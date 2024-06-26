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Türkiye
AA 26.06.2024 09:32

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde, sandalye ve kamp malzemeleri üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan ve imalathaneye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de fabrika yangını
[Fotograf: AA]

Akçaköy Mahallesi'ndeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü, bitişiğindeki imalathane bölümüne ve bir otomobile sıçradı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen iki itfaiye personeli, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle depo ve imalathane bölümünde hasar oluştu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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