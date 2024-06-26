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Türkiye
TRT Haber 26.06.2024 09:28

5 il için "sarı" uyarı: Sağanağa dikkat

Doğu Karadeniz'deki 5 ilde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

5 il için "sarı" uyarı: Sağanağa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Kuvvetli yağış beklenen, Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ku şey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, kuzey kesimler ile zamanla iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

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