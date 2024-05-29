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Türkiye
AA 29.05.2024 10:09

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 32 tutuklama

Adana'da polisin geçen hafta gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 32 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Mayıs'ta kent genelinde düzenlediği operasyonlar kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Traktör römorkunda Hint keneviri yetiştirildiğini belirleyen ekipler, bir ikamette de araç kumandası görünümlü hassas terazi buldu.

Operasyonlarda 9 kilo 349 gram esrar, 6 bin 642 uyuşturucu etkili hap, 3 bin 33 gram sentetik uyuşturucu, 112 gram eroin, 22 kök Hint keneviri ele geçirildi, 58 zanlı yakalandı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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