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Adana'da tüp dağıtım aracında 3 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da şüphe üzerine durdurulan tüp dağıtım aracında 3 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde mutfak tüpü dağıtımında kullanılan kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada 2 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, sürücü İ.Ü., gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.
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