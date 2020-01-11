Adana'nın 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki dinlenme tesisi yakınlarında, toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisinin binası yan yattı. Bu sırada, bölgedeki bir elektrik direği de yıkıldı.

Kaynak: AA