Türkiye
Adana'da toprak kaymasında dinlenme tesisi binası yan yattı11 Ocak 2020 Cumartesi 21:33 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 21:36
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, toprak kayması nedeniyle bir dinlenme tesisinin binası yan yattı.
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki dinlenme tesisi yakınlarında, toprak kayması meydana geldi.
Toprak kayması nedeniyle dinlenme tesisinin binası yan yattı. Bu sırada, bölgedeki bir elektrik direği de yıkıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: toprak kayması Adana dinlenme tesisi