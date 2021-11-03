Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye düştü
Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin birçok noktasında görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.
Adana'da gece yağışların etkisiyle soğuyan hava, sabah saatlerinden itibaren yerini sise bıraktı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesini düşürerek trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.
Görüş mesafesi bazı bölgelerde 5 metreye kadar düşerken, sürücüler oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp, sis farlarını yakarak trafikte ilerledi.
Etiketler: Adana
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