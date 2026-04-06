İHA 06.04.2026 11:06

Adana'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde cadde ve sokakları su bastı, bazı vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı. Bazı noktalarda çıkan hortum nedeniyle konteynerler zarar gördü.

Adana’da yaklaşık 30 dakika etkili olan kuvvetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Yurt Mahallesi’nde suyla kaplanan yolda mahsur kalan bir otomobildeki sürücü ve yolcu, canlarını kurtarmak için aracın üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalan iki kişiyi kurtararak güvenli alana aldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İş yerlerini su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalan esnaf, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

Hortum nedeniyle konteynerler zarar gördü

Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde ise bir evin bahçesinde bulunan barbeküye yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle barbekü parçalanırken, olayda yaralanan olmadı.

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok noktada hortum çıktı, bazı konteynerler zarar gördü.

Ekipler, kent genelinde olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hindistan'da dünyanın en kapsamlı nüfus sayımı başladı
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
