Türkiye
Adana'da otomobil alt geçide düştü27 Ekim 2019 Pazar 13:55 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 14:11
Adana’da otomobilin alt geçide düşmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bülent Yüksekyalçın'ın kullandığı 01 TK 160 plakalı otomobil, Adana-Gaziantep kara yolu İncirlik Park Alanı yakınlarında yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.
Kazada, Derya Yüksekyalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Bülent, Filiz ve 4 yaşındaki Defne Yüksekyalçın ise, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası otomobil alt geçit Adana