Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Adana'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Pozantı'nın Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü söndürme ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: pozantı Adana orman yangınıSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 12:45
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