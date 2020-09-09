Haber Giriş: Kaynak: DHA
Eski futbolcu silah kaçakçılığından tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da kaçak silah operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Süper Lig futbolcusu M.A. tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Sevkiyat sırasında yakalandı
Sevkiyat sırasında yakalanan eski Süper Lig futbolcusu M.A. gözaltına alındı.
Otomobil ve evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, eski futbolcu M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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