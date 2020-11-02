Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerine yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit bulunması dikkati çekti.
Adana'da eşiyle Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'na gitmek için Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Yılmaz'a, minibüs çarptı.
Ağır yaralanarak ambulansla özel hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza yerine yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit bulunması da dikkat çekti.
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