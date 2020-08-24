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Adana'da minibüs park halindeki pikaba çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Sarıçam ilçesinde minibüsün park halindeki pikaba arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Yılmaz İncediş yönetimindeki minibüs Kozan kara yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki pikaba arkadan çarptı.
Kazada sürücü İncediş ile pikabın arkasında bulunan Cüneyt Bolat yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adana çukurova üniversitesiSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:07
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