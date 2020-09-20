İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Ekiplerin ilçede son bir aylık uygulamalarında 7 bin 719 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı, arandığı tespit edilen 42 kişi gözaltına alındı.

Toplam 5 bin 300 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 27 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve toplam 797 sürücüye muhtelif maddelerden olmak üzere toplam 379 bin 500 lira ceza kesildi.

Ayrıca maske takma zorunluluğunun devam ettiği son 1 ayda yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 243 kişiye 218 bin 700 lira para cezası uygulandı.