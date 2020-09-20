Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da 79 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette yaklaşık 79 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kamyoneti Gövelek Mahallesi’nde durdurdu.
Narkotik madde arama köpeği "Rexo"nun da katılımıyla kamyonette detaylı arama yapıldı.
Aramada, kamyonetin kasasının altına gizlenmiş yaklaşık 51 kilo eroin ile 27 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Van uyuşturucu operasyonu gözaltı İpekyoluSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 08:22
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