Kaza saat 05.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Nişantepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Furkan C.'nin kullandığı kum yüklü tır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere vurarak yan yattı.

Yan yatarak sürüklenmeye başlayan tır yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra dorse kısmı yol işaret tabelasının direğine takıldı. Dorseden kopan çekici ise yaklaşık 100 metre daha sürüklendikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazada yakıt deposu parçalanan tırdan yola yakıt döküldü. Kayganlaşan yol belediye ekipleri tarafından kumlandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.