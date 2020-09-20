Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı adrese ve bir araca operasyon düzenledi.

472 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 50 bin 793 liranın ele geçirildiği operasyonda M.E, S.Y, S.D, M.Ö, S.S, B.K, H.Ç, M.B. ve A.C. gözaltına alındı.

Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.