İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1358 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Öte yandan 7 kişiye karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, denetlenen 208 iş yerinden 2'sine de tedbirlere uymamaktan işlem uygulandı.