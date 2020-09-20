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Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 1358 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1358 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1358 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Öte yandan 7 kişiye karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, denetlenen 208 iş yerinden 2'sine de tedbirlere uymamaktan işlem uygulandı.
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