Adana'da iş yeri önünde uygulama yapan polise saldırı: 2 tutuklama

22 Eylül akşamı Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndapolis ekipleri uygulama yaptı. Bulvarda bulunan restoran sahibi Yıldıray Yalçın ile çalışanları, iş yerinin önünde uygulama yapılması nedeniyle polise tepki gösterdi.

Çıkan arbedede Yıldıray Yalçın, kardeşi Taner Y.,, çalışanlar Yunus Tavlar, Ulaş C. ile İbrahim Ö., polise tekme ve yumruklarla saldırdı. Biber gazıyla müdahale eden polis, kalabalığı dağıttı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yıldıray Yalçın ile Yunus Tavlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.