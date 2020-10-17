Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da imalathane gibi ev: 1585 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da sahte içki imalatı yapılan evde 1585 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1585 litre sahte içki ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:22
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