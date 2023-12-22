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Türkiye
AA 22.12.2023 10:53

Adana'da hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı tutuklandı

Adana'da hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisi görünce, "Kendime zarar verecektim, vazgeçtim" diyerek teslim oldu.

Adana'da hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı tutuklandı

Merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Adana Bölge İdare Mahkemesi önüne gelerek burada görevli polislere, elindeki kablo sarılı kutuyu uzatıp, hazırladığı patlayıcıyı teslim etmek istediğini söyleyen Ramazan D, gözaltına alındı.

Polisler, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak durumu bomba imha ekibine bildirdi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.

Adana'da hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı tutuklandı

Etkisiz hale getirilerek incelenen pakette, bilye ile bir miktar barut bulunduğu belirlendi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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