Adana'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 öldü, 5 yaralı

Ahmet Ağaçdelen yönetimindeki otomobil, Kozan-Kadirli kara yolu Faydalı Mahallesi civarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Ahmet Ağaçdelen, Mustafa Talha Durmuş, Abdussamed Yiğit, Osman Efe Ağaçdelen, Adem Yiğit, Esme Durmuş yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Ağaçdelen burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.