Üniversitelerde Gazze'ye destek yürüyüşleri

İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi.

Tüm fakültelerdeki akademisyenlerin katıldığı yürüyüş, rektörlük binası önünden başladı.

Filistin'de hayatını kaybeden akademisyenler ve üniversite öğrencilerini temsilen cübbelerini giyen Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Akademisyenler, yürüyüşün ardından Filistin'in özgürlüğünü temsilen gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

ODTÜ'de de öğrenciler Filistin için yürüdü

Filistin'e destek yürüyüşlerinden biri de Ankara ODTÜ'de gerçekleştirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Üniversite öğrencisi grup, ellerinde "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini istedi.