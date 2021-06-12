Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da firari hükümlülere operasyon: 33 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 90 adrese şafak vakti baskın düzenleyen ekipler, 33 kişiyi yakaladı.
Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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