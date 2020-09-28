İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Eylül'de genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kent genelinde uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 45 tabanca, 27 av tüfeği, bu silahlara ait 330 mermi ve 194 kartuş ile 7 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, çalıntı bir otomobil, 11 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet ile motor ve şasi numarası değiştirilmiş iki otomobil ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheliyi de yakaladı.

[Fotoğraf: AA]

Yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 10 iş yerine adli ve idari işlem uygulandı.