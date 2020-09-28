Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 202 kişi yakalandı
Adana'da 1 haftada çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 202 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Eylül'de genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kent genelinde uygulamalar yapıldı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 45 tabanca, 27 av tüfeği, bu silahlara ait 330 mermi ve 194 kartuş ile 7 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, çalıntı bir otomobil, 11 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet ile motor ve şasi numarası değiştirilmiş iki otomobil ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheliyi de yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 10 iş yerine adli ve idari işlem uygulandı.
Etiketler: Adana arama kaydı Asayiş güvenlikSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:10
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