Fahrettin Kayhanlı idaresindeki 01 EZE 80 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile 01 DLK 80 plakalı otomobil, Kozan-Adana kara yolunun çevre yolu girişindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada ambulansla Kozan ilçesinden Adana'daki hastaneye sevk edilen kuvözdeki bebek ile iki hemşire ve sürücüler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA