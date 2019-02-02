Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.20'deki sarsıntının merkez üssü Ceyhan ilçesi.
4,3 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kaynak: TRT Haber
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.20'deki sarsıntının merkez üssü Ceyhan ilçesi.
4,3 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kaynak: TRT Haber