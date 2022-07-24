Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 3 terör örgütü üyesi tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Suriye'de PKK/YPG adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 4 zanlının adreslerini tespit etti.
Adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şüpheliler 26 yaşındaki S.A., 22 yaşındaki H.E.F., 34 yaşındaki H.A. ve 45 yaşındaki İ.H. yakalandı.
Örgüt saflarında fotoğrafları ortaya çıktı
Ekipler, S.A. ve H.E.F'nin örgüt saflarında çekilmiş silahlı fotoğraflarını da ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, H.E.F. ve H.A. tutuklandı, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana PKK/YPG Terör Örgütü
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