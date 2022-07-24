Kars’ta yapımı 2018 yılında tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü’nün suları altında Kars-Göle-Ardahan kara yolu, baraj kapaklarının açılmasıyla çekilen sularla birlikte yeniden ortaya çıktı.

Kars-Ardahan kara yolunun yeniden ortaya çıktığını ifade eden bir vatandaş, “Baraj kapaklarının açılmasıyla beraber su seviyesi de dip seviyeye ulaştı. Eski Kars-Ardahan yolu da tamamen ortaya çıkmış durumda. Baraj sularının çekilmesi eski yapıların, ağaçların da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu” dedi.

Toprakta çatlaklar oluştu

Suların yaklaşık 20 metre çekildiği baraj havzasında suların çekilmesiyle toprakta derin çatlaklar oluştu.

Ortaya çıkan kara yolu, ağaçlar ve ev kalıntıları havadan görüntülendi.