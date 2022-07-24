Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sular 20 metre çekildi, eski kara yolu ortaya çıktı
[Fotograf: İHA]
Kars Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla baraj havzasında sular 20 metre çekilince eski Kars-Ardahan kara yolu da ortaya çıktı.
Kars’ta yapımı 2018 yılında tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü’nün suları altında Kars-Göle-Ardahan kara yolu, baraj kapaklarının açılmasıyla çekilen sularla birlikte yeniden ortaya çıktı.
Kars-Ardahan kara yolunun yeniden ortaya çıktığını ifade eden bir vatandaş, “Baraj kapaklarının açılmasıyla beraber su seviyesi de dip seviyeye ulaştı. Eski Kars-Ardahan yolu da tamamen ortaya çıkmış durumda. Baraj sularının çekilmesi eski yapıların, ağaçların da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu” dedi.
Toprakta çatlaklar oluştu
Suların yaklaşık 20 metre çekildiği baraj havzasında suların çekilmesiyle toprakta derin çatlaklar oluştu.
Ortaya çıkan kara yolu, ağaçlar ve ev kalıntıları havadan görüntülendi.
Son Haberler
- 11:21
- 11:24
- 11:26
- 11:14
- 11:04
Sıradaki Haber
Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu İstanbul'a gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz