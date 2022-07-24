Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çevreyi kirletenler uyaranları bıçakladı
Tunceli'de, sigara izmaritlerini ve çöplerini yere atan kişiyi uyaran 2 kişi, uyardıkları kişi tarafından bıçakla yaralandı.
Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmeye gelen bir kişi, parkta bulunduğu sırada sigara izmaritini ve elinde çöpleri yerlere saçtı.
Durumu gören 2 kişi, çöplerini etrafa saçan kişiyi uyardı. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, etrafa çöp saçan kişi, kendisine uyarıda bulunan 2 kişiyi bacağından ve kolundan bıçakladı.
Durumu gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ise olayın şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.
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