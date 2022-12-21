Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da 20 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Adana'da düzenlenen operasyonda, 20 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.
Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Seyhan ilçesindeki deponun yasa dışı sigara üreticileri tarafından kullanıldığı tespit edildi.
Depoda arama yapan ekipler, 20 milyon 500 bin boş makaron ele geçirdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.
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