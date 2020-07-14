Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 2 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv) ]
Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adrese, kaçak etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, sahte içki yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: kaçak alkol adana operasyon Adana İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 11:51
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