Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir evin teras kısmında kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, boyları 50-150 santimetre arasında değişen saksılara ekili 443 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda ayrıca kurutulmuş 1 kilogram esrar, bir miktar Hint keneviri tohumu ve hassas terazi ile terazide kullanılan farklı gramajlarda ağırlıklar ele geçirildi.

Olayın şüphelisi C.G. gözaltına alındı.