Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Arslanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Erden, keçilerinin 2 gündür kayıp olduğu ihbarında bulunarak yardım talep etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma sonucunda, kayıp keçilerin 50 metrelik uçurumda mahsur kaldığı belirlendi.

Halat yardımıyla hayvanların bulunduğu yere inen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla uçurumdan kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.

"Bu cana dokundukları için teşekkür ediyorum"

Keçilerin sahibi Erden, hayvanlarının kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı bulunduğu uçurumdan çok kısa bir sürede kurtardılar. Önemli olan burada benim hayvanım olması değil, neticede bir can. Bu cana dokundukları için onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.