Türkiye

Adana'da 2 bin 395 litre etil alkol ele geçirildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:21 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:31

Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 395 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 8 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, etil alkol satışı yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda "antifrizli cam suyu" ibareli koliler içerisinde üzerinde "tıbbi kullanım amaçlı etil alkol" yazan 2 bin 395 litre etil alkol ele geçirildi. Son bir ayda 18 kişi yaşamını yitirdi Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sahte içki can almaya devam ediyor Son bir ayda Mersin'de 9, Adana'da 8, Niğde'de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA Etiketler: metil alkol etil alkol Adana

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