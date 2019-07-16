Adana'da bir kişi rahatsızlanınca Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. "Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan hasta, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentte 4 kişinin farklı hastanelerde tedavisi de devam ediyor. Hastaların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde de benzer şekilde evinde rahatsızlanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan hasta, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son ölümlerle sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvuranlardan Mersin'de 9, Adana'da 6, Niğde'de ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT Haber