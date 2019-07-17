Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır dışında yürüttüğü terör operasyonları aralıksız sürdürülüyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Operasyonu, Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından duyurdu.
Hakkâri bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DbIvGKLsOx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 Temmuz 2019
Kaynak: TRT Haber