Adana'da 13 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı.
Köpeğin bir dolaba tepki vermesi üzerine yapılan incelemede turşu bidonlarının arasına poşetle gizlenmiş 13 bin 100 uyuşturucu hap bulundu.
Evdeki H.B. ve İ.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA