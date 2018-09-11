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Adana'da 13 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da bir evde yapılan aramada, turşu bidonlarının arasına gizlenmiş 13 bin 100 uyuşturucu hap bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 09:39





