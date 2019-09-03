Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 1'i teğmen, 1'i astsubay, 20'si askeri okuldan atılan öğrencilerden oluşan 22 zanlıya gözaltı kararı verildi.
Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana merkezli 4 ilde operasyon başlattı.
Operasyonda zanlılar gözaltına alınarak Adana'ya götürüldü. Adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA