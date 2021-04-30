Adalet Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Hakim ve Savcı Adaylığı, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mülakatları daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacak.

Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Ceza ve İnfaz Kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü ile uygulamalı ve sözlü sınavlarının tarihlerinin de daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı 30 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.